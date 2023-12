Cuadrado | «Mi piace essere uniti | come una famiglia! Nato per giocare»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Juanapre il suo cuore in un’intervista rilascia a Dazn per il format “New Brothers”. Il calciatore dell’Inter racconta la sua vita privata e la sua crescita sul campo. INIZI E CRESCITA – Juantorna indietro nel tempo e racconta i tempi dell’esordio in campo: «Ho iniziato aa calcio da quando era piccolo, a cinque anni. È stato il mio dono dato dal cielo. Ho sempre giocato solo a calcio e non so quale sarebbe potutoil piano B. Penso dipera calcio. Oltre al calcio seguo anche il tennis. MiRoger Federer. Il calciatore che mi ha ispirato di più? Miva molto molto Ronaldinho e il Fenomeno Ronaldo. Il mio primo ruolo in campo è stato quello del trequartista, quando giocavo ...