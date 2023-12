Crotone capitale della cultura italiana il 2028

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il trascorso millenario, la Città di Pitagora e Milone, meritano l’attenzione perché sia inserita quale realtànazionale. L’Amministrazione comunale lo vuole e proseguono gli incontri dell’assessorato allain relazione al coinvolgimento delle istituzioni, del mondo dell’associazionismo escuola per la proposta di candidatura di. Una attività che l’assessore Corigliano sta conducendo in collaborazione con l’associazione Paidea presieduta da Luigi Bitonti che ha già visto una serie di appuntamenti nelle scorse settimane finalizzati a condividere e fortificare il progetto. L’ultimo, in ordine di tempo, si è svolto presso l’Auditorium dell’Istituto ...