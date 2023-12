Altre News in Rete:

Crosetto denuncia Il Giornale: 'Titolo falso e diffamatorio, ora caccia ai mandanti'

Il ministro della Difesa Guidoha annunciato di voler denunciare il Giornale per un titolo sgradito, a proposito di un incontro con il Procuratore Capo di Roma. E' lo stessoa entrare nel merito, in una nota ufficiale. "Ieri ho avuto un incontro con il Procuratore Capo di Roma. Un incontro cordiale ed istituzionale nel quale abbiamo parlato del tema da me ...

La procura indaga sulle parole di Crosetto ilGiornale.it

“Congiura” dei pm anti-governo, Crosetto quasi 2 ore in Procura: “Nessuna denuncia” Il Fatto Quotidiano

Il ministro Crosetto è stato sentito dal procuratore di Roma per le frasi sulle toghe

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato sentito dal procuratore capo di Roma come persona informata dei fatti in merito alle sue ...

MINISTERO DIFESA * INCONTRO CON PROCURATORE ROMA: CROSETTO, « “IL GIORNALE” INVENTA DI SANA PIANTA UN TITOLO GRAVEMENTE DIFFAMATORIO

Un atto gravissimo per il quale ho dato immediatamente mandato di denunciare in ogni sede possibile. La cosa più grave è che non si può trattare di un errore perché a tutti è stato chiaro che si ...