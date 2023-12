Crosetto denuncia il Giornale | Sallusti | “Il ministro è un po’ nervoso”

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ilnon ha lasciato cadere nel nulla la questione del titolo che Il, versione cartacea, ha fatto uscire a firma di Luca Fazzo e che parla del colloquio avuto dacon la Procura, che lo ha ascoltato come testimone sulla questione magistratura-governo.ha infatti dichiarato di aver dato mandato dinei confronti de Il, dichiarando che il titolo deldiavrebbe impronta fortemente diffamatoria., dal canto suo, non ha evitato il confronto ed ha risposto con affermazioni forti e decise alla mossa ministeriale: “Ilè un po’”.Leggi anche: Giustizia: il...

