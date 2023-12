Cristiano Malgioglio fa chiarezza in merito al Festival di Sanremo

Leggi su biccy

(Di giovedì 7 dicembre 2023)featuring Fabio Rovazzi e Ditonellapiaga aldiera quello che ci meritavamo e volevamo, ma la notizia – lanciata in esclusiva da All Music Italia – sarebbe infondata. Secondo quanto scritto dal compositore sul suo secondo profilo Twitter, infatti, non avrebbe mai mandato nessuna candidatura ad Amadeus. Di fatto, quindi, non sarebbe uno dei “trombati”. “Io amo ildi” – ha scrittosu Twitter – “Oggi leggo con un grande sorriso che sono stato escluso dalla lista dei partecipanti. Infatti non ho mai mandato nessuna mia candidatura. Lo guarderò come ogni anno ovunque io sia. Ottimo cast e complimenti ad Amadeus! Bravo!”. Io amo ilDI ...