(Di giovedì 7 dicembre 2023) In una scuola primaria di Coverciano la professoressa di religione ha svelato il mito. La denuncia dei genitori: 'Ha segnato tutto sul registro, come se nulla fosse'

Credete a Babbo Natale Il quiz ai bimbi fa discutere. 'Sono rimasti sconvolti'

