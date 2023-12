Covid | in una settimana nuovi casi a +14% e ricoveri a +10 | 7%

Altre News in Rete:

Covid Italia oggi, 59.498 casi e 307 morti: bollettino ultima settimana

Ancora in crescita tutti i dati- 19 in Italia. Nella settimana 30 novembre - 6 dicembre si registrano 59.498 nuovi casi positivi, convariazione di +14% rispetto alla settimana precedente (52.177), e 307 morti, il 5,5% in ...

Covid. Il sovrappeso può compromettere la risposta anticorpale all'infezione da SARS-CoV-2, ma non la protezione ... Quotidiano Sanità

Covid e influenza, picco contagi a Natale: medici sconsigliano baci e abbracci Sky Tg24

Covid, è allarme: “In Italia si rischiano 15mila morti”. Nessuno però fa il vaccino

Di Covid in Italia però si continua soprattutto a morire ... Visto che i contagi aumentano e i vaccini sono fermi al palo, il ministero della Salute starebbe pensando a una sorta di open-day presso i ...

Lotta al Covid, la Regione Siciliana lancia l’appello alla vaccinazione

PALERMO – L’assessorato della Salute della Regione Siciliana, aderendo a una raccomandazione che arriva anche dal ministero della Salute, lancia un appello alla popolazione affinché si protegga dal ...