Covid | in una settimana nuovi casi +14%

(Di giovedì 7 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nelladal 30 novembre al 6 dicembre 2023 si registrano 59.498positivi al-19, in aumento del 14% rispetto allaprecedente, quando erano stati 52.177. I morti sono stati 307, +5,5% rispetto allaprecedente, quando erano stati 291.I tamponi effettuati sono stati 284.806, +2,5% rispetto allaprecedente (277.938). Il tasso di positività è del 20,9%, in rialzo del 2,1% rispetto allaprecedente (18,8%). Lo rende noto il ministero della Salute.Il tasso di occupazione in area medica relativo al 6 dicembre 2023 è pari al 10,7% (6.668 ricoverati), rispetto al 9,2% (5.741 ricoverati) del 29 novembre 2023.Il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 6 dicembre 2023 è ...