Covid e influenza | picco di contagi a Natale I medici | “Evitare baci e abbracci”

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – Le feste disono anche un momento di incontro e di socialità, quest'anno però, "vista l'aumentata circolazione dele dell'serve tornare alla prudenza. Per, megliogli auguri con, abitudine diffusa tra gli italiani soprattutto al Sud. Mantenere un po' di distanza fisica, in questi casi, non è segnale di un minore affetto ma un gesto di attenzione verso sé stessi e agli altri". Il consiglio arriva da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini deie degli odontoiatri (Fnomceo) che, in base ai dati in crescita deida Sars- Cov-2 e dell', invita a "tornare ad atteggiamenti prudenti ...