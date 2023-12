Covid | aumentano i morti | ritornano gli open day

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’immunologo Anthony Fauci, vedendo all’orizzonte il rischio di una nuova ondata, non aveva usato mezzi termini per parlare alla popolazione statunitense “dell’importanza dell’usare le mascherine quando il virus inizia a diffondersi in velocità”. Le parole dell’ex direttore dell’Istituto nazionale della salute degli Stati Uniti per le allergie e le malattie infettive erano arrivate proprio mentre le nuove varianti(Pirola ed Eris) si stavano espandendo in vari Paesi. Ora, a distanza di un mese, quella previsione si sta trasformando in emergenza. I contagi in 21 giorni sono pressoché raddoppiati: da 27mila casi nella settimana 2-8 novembre, si è passati a 52.175 in quella 23-29 novembre. Chi rischia di più? Anziani e fragili si trovano in prima linea. E, visto che solo il 7% tra gli over 70 si è vaccinato (tra i malati fragili ancora meno), ...