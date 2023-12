“Così mi ritiro” | Guardiola | annuncio shock proprio in questi minuti

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le parole di Pepmettono in allerta tutto il mondo del calcio. Dal suo possibile futuro, al suo legame con il City. Il Manchester City di Pep, fresco di sconfitta contro l’Aston Villa grazie alla rete di Leon Bailey (74esimo della ripresa), potrebbe seriamente passare un periodo storico. Questo club, che nella passata stagione ha infranto ogni singolo record, non era molto abituato a questo tipo di euforia calcistica e di conseguente palmares da ampliare. Pepl’hanno scorso ha vinto contro tutti. Letteralmente contro tutti. Partendo dal fatto che in attacco ci fosse un robot chiamato Haaland, finendo al fatto che il modo di giocare della sua formazione era sempre in evoluzione e attualmente se il calcio si evolve, molto va anche allo stesso Pep. Dai giovanissimi lanciati titolari come se nulla fosse, al ...