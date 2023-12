“Così la sanità rischia grosso” Esplodono i costi | ma Allarme di Giorlandino

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) C'è un rischio concreto di mandare laitaliana al tappeto. Sia quella pubblica sia quella privata convenzionata. Il pericolo arriva da un provvedimento sul tavolo del governo e, in particolare del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Si chiama «Nomenclatore tariffario ambulatoriale» e fissa i prezzi dei rimborsi da parte dello Stato per le prestazioni diagnostiche. Un listino fermo da anni ora in fase di revisione. «Il problema è che l'aggiornamento è fatto al ribasso. In alcuni casi il taglio operato alle tariffe è talmente forte che si scende sotto la soglia del costo dei materiali utilizzati. Insomma chi ha investito per assicurare servizi ai cittadinidi essere costretto a fermare la propria attività» spiega a Il Tempo, Mariastella, imprenditrice del settore con i laboratori Artemisia Lab che, a ...