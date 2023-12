Così Israele ha ucciso e ferito giornalisti che si trovavano in Libano | la Reuters accusa

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ora ci sono le prove: i proiettili dei carri armati israeliani sparati in rapida successione hannoun giornalista dellaaltri sei perone mentre stavano filmando inil 13 ...

Altre News in Rete:

Israele, la resa dei combattenti: 'I miliziani di Hamas si stanno arrendendo'

' Se Hezbollah comincia guerra, Beirut diventerà come Gaza' Se Hezbollah iniziasse una guerra contro, "allora da sola trasformerebbe Beirut e il Libano meridionale, non lontano da qui, in ...

Guerra a Gaza, così Israele esorta i civili a evacuare TGCOM