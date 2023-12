Cosa c’è nell’inchiesta sul periodo in Russia del generale Vannacci

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Non arretra, ilRoberto. Recentemente nominato capo di stato maggiore delle forze operative terrestri e subito in licenza per 20 giorni, prosegue il suo tour letterario per la presentazione del libro “Il Mondo al contrario” (anche se in teoria durante la licenza gli era stato vietato di presentarlo ancora) mentre arrivano dettagli via via più chiari sulle indagini disciplinari che lo riguardano. Più che quella dedicata alla gestazione e pubblicazione del libro senza le necessarie autorizzazioni, a preoccuparlo – scrive su La Stampa di oggi Jacopo Iacoboni – potrebbe essere, però, la parte che si concentra sui rapporti con lamentre era addetto militare dell’ambasciata. «Macché filorusso, io sono stato cacciato da Putin e da Lavrov», si è sempre difeso lui anche se la decisione di allontanarlo è stata presa, ...