Corinaldo | lo sdegno del papà di Emma | Eventi per l' 8 dicembre | si vuole dimenticare la strage in discoteca

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (Adnkronos) - "Convivono il dolore per aver perso una figlia di 14 anni", che voleva solo passare una serata divertente insieme alle amiche, "e la rabbia per quello che non avrebbe mai dovuto succedere e per ciò che sta succedendo sul fronte giudiziario". Fazio Fabini vivrà così un altro 8, un altro anniversario dalladi(Ancona) nella quale, la notte di 5 anni fa, la suaè morta nella calca che si scatenò alla 'Lanterna Azzurra', stracolma di giovani in attesa del rapper Sfera Ebbasta. Con lei hanno perso la vita anche Asia Nasoni, 14enne promessa della ginnastica, Benedetta Vitali, 15 anni di Fano, Mattia Orlandi, 15 anni, Daniele Pongetti, 16enne di Senigallia, ed Eleonora Girolimini, la mamma 39enne di quattro figli che quella notte accompagnava una delle figlie al ...