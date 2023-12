Coppa Italia | Fiorentina ai quarti con il brivido Parma battuto ai rigori

Altre News in Rete:

Fiorentina - Parma, moviola: L'arbitro fa cilecca su due rigori, come si è comportato il Var

Arbitro di calcio dal 2002, maresciallo dell'Esercito Italiano in forza al 7º Reggimento alpini, Livio Marinelli, designato per Fiorentina - Parma di, ha anche partecipato alla guerra in Afghanistan. In stagione è stato utilizzato ancora poco dal designatore Rocchi ma come se l'è cavata ieri al Franchi I precedenti di Marinelli con le ...

Calcio serie D: in Coppa Italia batte il Campobasso con una rete di Kashari nel recupero. L'Imolese sorride e vola ai ... il Resto del Carlino

Il Chiesanuova saluta Rapaccini: "Questa è stata e sarà sempre casa tua"

1' di lettura 06/12/2023 - Il Chiesanuova comunica di aver svincolato Nicola Rapaccini. Centrocampista classe 1996, giocatore con notevole duttilità di impiego, talvolta schierato persino terzino, era ...

Primavera: battuto il Genoa negli ottavi di Coppa Italia. Scuderi gol, baby viola ai quarti

GENOA: Bertini; Scaravilli, Pittino, Cisse, Tosi (71’ Meconi); Rossi (71’ Kuavita), Palella (87’ Venturino); Omar, Papadopoulos, Romano; Ghirardello (57’ Ekhator). All. Agostini ...