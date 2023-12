Cop 28 | da Marevivo lettera aperta a Papa Francesco | Transizione ecologica | il Vaticano dia l’esempio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblichiamo ladella Presidente diRosalba Giugni al Santo Padre in occasione della Cop 28, vertice mondiale sull’azione per il clima Caro, siamo quasi arrivati alla conclusione della COP28 e il messaggio che hai mandato forte e chiaro, purtroppo, ci sembra che non sia stato ascoltato: molti i dibattiti imperniati ancora sulle fonti energetiche fossili o addirittura sul nucleare di una finta nuova generazione, ben altro sarà invece fra trenta o quaranta anni quello della fusione nucleare senza scorie. Tutto questo sta allontanando sempre di più i fondi per le rinnovabili, che ad oggi sono l’unico serio obiettivo da raggiungere per mitigate il collasso climatico nel quale siamo immersi. Con grande dispiacere abbiamo appreso che i medici ti hanno proibito di ...