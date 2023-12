Controlli sull’inquinamento fiume Sarno | sequestrati fitofarmaci

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocon autorizzazioni revocate e non commerciabili: è quanto hanno scoperto i militari del Nucleo di Castellammare di Stabia insieme al personale dei Nas di Napoli e militari del Nucleo carabinieri parco di Boscoreale, in una farmacia agraria di Pompei. Durante idel, i militari hanno controllato la farmacia agraria ed hanno sequestrato 83 confezioni di varia capacità ditra cui diserbanti, pesticidi. Dagli accertamenti eseguiti nella banca dati del ministero della Salute iin questione risultavano con autorizzazioni revocate e date di smaltimento delle scorte superate quindi non commercializzabili. L'articolo proviene da Anteprima24.it.