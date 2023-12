Controlli al mercato del pesce di Pozzuoli | multe e sequestri

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDue sanzioni amministrative per un totale di € 3.000 e il sequestro di circa 540 kg. di prodotto ittico di vario genere privo di tracciabilità: è il bilancio dell’operazione “Spinnaker”, portata a termine dalla Guardia Costiera sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, con una serie di ispezioni emirati alittico diatti, in particolare, a contrastare il fenomeno della pesca illegale. Alla luce delle suddette criticità – si spiega in una nota – le attività del personale della Guardia Costiera proseguiranno nei prossimi giorni con ulteriori sopralluoghi nelle aree comunali che ricadono nelle competenze del circondario marittimo. Le attività ispettive sono state effettuate congiuntamente dal personale dell’ufficio circondariale marittimo di ...

