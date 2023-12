Contro le carestie ora si può coltivare il mare

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Fattorie solari marine dove, anche grazie all’acqua salata, crescono cavoli, lattuga, broccoli. In Australia i prototipi stanno trasformando un’aspirazione visionaria in realtà. Molto concretamente, il progetto apre preziose prospettive per i problemi di sovrappopolazione e desertificazione. Dimenticate il contadino con le mani sporche di terra, esposto alla pioggia, al vento e al sole cocente. C’è una nuova agricoltura all’orizzonte, forse più prosaica e meno umana, ma sicuramente più efficiente e vantaggiosa per il futuro del pianeta. Per la prima volta al mondo, un gruppo di ricercatori della University of South Australia, con il supporto di tecnici cinesi della Hubei University of Technology, ha costruito e fatto funzionare con successo un sistema galleggiante nell’oceano che da solo, senza alcun tipo di manutenzione o intervento dell’uomo, sfrutta solo l’acqua del ...