Contro la minaccia nucleare | le guerre e la crisi climatica l’unica via è il disarmo di Laura Boldrini

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Sono 26 i parlamentari, giunti da 14 Paesi diversi, che dal 27 al 29 novembre ho incontrato nel Palazzo di Vetro, sede dell’Onu a New York, in occasione della seconda Conferenza degli Stati parte del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW). Conferenza a cui hanno aderito 93 Stati firmatari del trattato e 35 Stati osservatori tra cui tre membri della Nato: Germania, Norvegia e Belgio. Durante i lavori l’Indonesia ha comunicato di avere ratificato il trattato. Parliamo del quarto paese al mondo per popolazione: non proprio l’ultimo degli attori sullo scenario internazionale. Un appuntamento, quello di New York, di straordinaria importanza a cui, però, eroparlamentare italiana e al quale il nostro governo ha scelto di non esserci, neanche come osservatore. Corsa agli armamentiViviamo un momento in cui la corsa agli armamenti, specialmente quelli ...