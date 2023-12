Contribuenti in regime forfettario | i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 dicembre 2023) L’ingresso, la permanenza e la fuoriuscita daldei forfettari costituiscono i principali focus della circolare 32/E, la quale fornisce chiarezza sul nuovodei forfettari per il 2024. Nel documento pratico, che affronta gli interrogativi proposti dagli operatori del settore nell’ultimo paragrafo, l’Agenziaoffre una panoramica sugli effettimodifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 alsostitutivo, caratterizzato da un’aliquota fissa del 15%. Taleè riservato alle persone fisiche titolari di partita Iva che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Le novità in sintesi In modo specifico, coloro che hanno già adottato talesono i...