Conto alla rovescia sull’AI Act dell’Ue Ma il mancato accordo ritarda l’annuncio

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo ventidue ore di negoziati, dalle stanze in cui si sta trattando l’per far nascere l’AI Act è uscita una fumata nera. Le istituzioni dell’Unione europea – Consiglio, Parlamento e Commissione – non hanno trovato l’intesa, come ha spiegato il commissario per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, che rimanda l’appuntamento a domattina alle ore 9 quando riprenderanno i colloqui del trilogo. Tuttavia, ha precisato nel suo post su X, nell’ultimo giorno “sono stati compiuti molti progressi”. Se infatti ci si aspettava un risultato differente, la mancata stretta di mano non comporta un deragliamento nel percorso che, presto o tardi, porteràprima legislazione al mondo sull’intelligenza artificiale – motivo di orgoglio per l’Ue. Già oggi si prospettava infatti la sua annunciazione, dopo che i negoziati cominciati ieri erano andati nel ...