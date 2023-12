Conte sbuffa E gli altri? Le reazioni all’addio cinese di Meloni

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “La decisione di uscire dalla Belt and Road Initiative spetta all’Italia”, ha risposto un portavoce del dipartimento di Stato americano alle agenzie di stampa. Il governo guidato da Giorgiaha fatto il grande passo dimostrando coerenza con gli impegni assunti, come rivendicato da Giulio Terzi di Sant’Agata, presidente della commissione Politiche dell’Unione europea e responsabile rapporti diplomatici di Fratelli d’Italia, parlando a Formiche.net. La mossa ha inevitabilmente suscitato anche la reazione della Cina che, per bocca del portavoce della diplomazia Wang Wenbin, ha dichiarato di “opporsi alla denigrazione e al sabotaggio dell’iniziativa, così come al confronto tra blocchi”. La cosiddetta Via della Seta “è un’iniziativa di successo e la più grande piattaforma al mondo di cooperazione tra Paesi”, ha aggiunto. Gli sbuffi diIl più ...