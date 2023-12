Consulenti del Lavoro di Torino | Fabrizio Bontempo nuovo presidente

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) – Saràa guidare l’Ordine deideldi. Il Consiglio dell’Ordine deideldi, ha infatti, rinnovato i vertici a partire dalla nomina del, che succede a Luisella Fassino. L’univocità e la compattezza del Consiglio in questa espressione di voto – si legge in una nota – , riflette la fiducia e l’apprezzamento nei confronti di, a riconoscimento dell’impegno profuso per la Categoria in questi ultimi anni, sia alla guida dell’Associazione giovanile nazionale, sia all’interno delle attività dell’Ordine di. Attività portate avanti sempre con ...