Consip | assolti in Appello da accusa turbativa d’asta Verdini | Bigotti e Abrignani

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – I giudici della terza sezione della Corte d’di Roma hanno assolto l’ex senatore Denis, l’imprenditore Ezioe l’ex parlamentare Ignaziodall’dinell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta. In primo grado, in rito abbreviato, il gup di Roma aveva condannato tutti e tre gli imputati a un anno, mentre aveva assoltodall’di concussione. ”Ogni volta che la posizione dell’imprenditoreesce dalla fase delle indagini, dove vige la cultura del sospetto, e arriva alla fase giurisdizionale, arriva una assoluzione. Questa è la quarta e vuol dire che la giurisdizione, terza e ...

