Consiglio europeo | martedì 12 dicembre comunicazioni di Giorgia Meloni

Altre News in Rete:

Ventitré ore di negoziato e un accordo a metà: in Europa i big dell'Intelligenza artificiale avranno regole vincolanti

Ventitré ore chiusi in una stanza, con costante assunzione di bevande alla caffeina, non sono bastate. Europarlamentari, Commissione esi sono dati appuntamento venerdì alle 9 per proseguire il negoziato " in gergo si chiama Trilogo " sull' AI Act , la direttiva europea che ambisce, prima nel suo genere a livello ...

Consiglio "Competitività" (Mercato interno e industria), 7 dicembre 2023 Consilium.europa.eu

Allargamento, Ucraina, riforme: le decisioni cruciali del Consiglio europeo Affarinternazionali

Ventitré ore di negoziato e un accordo a metà: in Europa i big dell’Intelligenza artificiale avranno regole vincolanti

Ventitré ore chiusi in una stanza, con costante assunzione bevande alla caffeina, non sono bastate. Europarlamentari, Commissione e Consiglio europeo si sono dati appuntamento venerdì alle 9 per ...

A Gallarate arriva la tassa di soggiorno sul alberghi, b&b e simili

È prevista dal 2024 con un gettito di 200mila euro: c'è un regolamento che stabilisce la dovrà pagare, a breve saranno fissate le tariffe precise. Tra perplessità e speranze che riduca l'abusivismo, l ...