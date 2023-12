Altre News in Rete:

Smart TV Hisense da 43': un AFFARE che non puoi perdere ( - 40%)

... mentre il telecomando offre un accesso diretto a 9 app, tra cui Prime Video,e RaiPlay. ... Inoltre, il supporto Bluetooth consente difacilmente dispositivi audio esterni per un'...

Netflix, come funzionano gli utenti extra e come usarlo in viaggio Il Sole 24 ORE

Netflix, stop in Italia agli abbonamenti condivisi al di fuori del nucleo domestico HDblog

Connettere Netflix a Google Home e dispositivi Nest per comandarlo a voce

Si può quindi collegare Netflix a Google Home e ai dispositivi Google e ai device Nest, oltre a poter associare la nostra voce ad un preciso profilo di Netflix, così da aprire solo i contenuti del ...

Per intrattenere il mondo serve inclusività: la svolta di Netflix sulla disabilità

L’arte può creare empatia, ridurre i pregiudizi ed essere il mezzo attraverso il quale fondare una società più inclusiva. E questo Netflix sembra capirlo, come mostrano alcuni suoi titoli più recenti, ...