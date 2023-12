Conigli | vi spacco il c | Fedez mai visto così | le frasi che lo hanno fatto infuriare

(Di giovedì 7 dicembre 2023)a muso duro contro gli hater cheaugurato le peggiori nefandezze a Leone, il figlio suo e della moglie Chiara Ferragni. In un video indirizzato ai "infami" dei social il rapper milanese è un fiume in piena: "Cari amici del Twitter calcio, lo so che vi state crogiolando perché pensate: 'Ho augurato un tumore a un bambino di 5 anni, non possono farmi niente perché non costituisce reato'. Tranquilli, a me interessa solo sapere chi siete, il vostro nome e cognome". Tutto è partito dalla presenza del bambino allo stadio San Siro prima del calcio d'inizio di Milan-Frosinone. Sui social sono apparsi insulti eviolente con bersaglio proprio il figlio di. Roba del tipo: "Avete un solo proiettile, chi colpite?", con le foto del calciatore Theo Hernandez e del piccolo Leone, e ...

