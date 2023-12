Confesercenti | incertezza distrugge impresa Balneari e ambulanti nel limbo da 10 anni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Roma, 7 dic. (askanews) – “L’arrivo della Bolkestein ha gettato nell’circa 200mila imprese italiane e 400mila lavoratori. Un’che perdura da oltre un decennio e, tra proroghe e provvedimenti contradditori, la questione è ancora aperta”. Lo ha detto la presidente dellaPatrizia De Luise, aprendo l’assemblea dell’Associazione che si tiene con modalità innovative nel metaverso. “Solo pochi giorni fa – ha sottolineato De Luise – l’ennesima sentenza per iche potrebbe rimettere in discussione tutto. Uno stallo devastante che ha bloccato gli investimenti e l’avvio di nuove attività nei comparti interessati. Senza certezze sul futuro, molti imprenditori stanno lasciando: nel solo commercio ambulante, negli ultimi duesono sparite in media venti imprese al ...