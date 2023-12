Con un esame del sangue si può scoprire quale organo invecchierà prima

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Pubblicato il 7 Dicembre, 2023 Quasi 1 adulto su 5 sopra i 50 anni apparentemente sano possiede unche invecchia ad un ritmo accelerato rispetto agli altri, facendo quindi aumentare il rischio di malattie importanti. La buona notizia è che un semplice test delpotrebbe essere sufficiente a dire in anticipo qual è l’in questione, indirizzando le cure mediche addiritturache la persona si ammali. La scoperta arriva dallo studio guidato dall’Università americana di Stanford e pubblicato sulla rivista Nature, che ha coinvolto più di 5.600 persone. Invece di stimare semplicemente l’età biologica di un individuo nel suo complesso, i ricercatori hanno fatto un passo in più, fornendo un’età per ciascuno degli 11 organi e tessuti principali, dal cuore al sistema immunitario, dal cervello al ...

