Competenze in Matematica | “Dichiarare emergenza nazionale Non solo colpa del COVID | fare più metariflessione e problem solving come in Asia” INTERVISTA a Lorella Carimali

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 7 dicembre 2023) “Bisognerebbe indicare la. E la politica dovrebbe mettere al primo punto delle sue preoccupazioni nonla scuola ma soprattutto la”.non ha dubbi. Gli ultimi dati OCSE-PISA diramati ieri l’altro da Invalsi non sono un campanello d’allarme per la scuola italiana. Bisognaqualcosa.è docente die fisica presso il Liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano ed è autrice di alcuni libri importanti tra cui La radice quadrata della vita e L’equazione della libertà, editi da Rizzoli. Nel 2018 è stata tra i finalisti del Global Teacher Prize, il Nobel per l’insegnamento. L'articolo .