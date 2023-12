Compagnie aeree | ecco quali hanno le divise più eleganti

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Ledel personale di bordo dellenon sono solo un simbolo di professionalità e sicurezza, ma anche un’espressione di stile ed eleganza. Nel mondo del lavoro sono diverse le realtà in cui per svariate ragioni, che vanno dal marketing all’identificazione, è prassi utilizzare un abbigliamento professionale con il logo (di cui si possono osservare vari esempi nei siti di settore come Fullgadgets.com) e in molte di esse – vedi le– si fa ricorso a vere e proprie uniformi Alcunetrasformato le loro uniformi in veri e propri capolavori di moda, collaborando con famosi designer per creare abiti che catturano l’attenzione e lasciano il segno. Andiamo alla scoperta delle ...