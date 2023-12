Como 30 anni Amici di Como Città dei Balocchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) - 7 dicembre 2023. Natale diffuso, intelligenza artificiale e realtà virtuale. Sono queste le principali novità per la 30° edizione della “dei”, la famosa manifestazione natalizia in programma a Cernobbio dal 7 dicembre al 7 gennaio, organizzata da ConsorzioTuristica e Comune di Cernobbio, patrocinata da Provincia die sostenuta da Enti privati e pubblici quali Regione Lombardia e Camera di CommercioLecco, ha come major sponsordi, associazione senza scopo di lucro che riunisce oltre 160 imprenditori mecenati per scelta. “Glisono passati velocemente ma questo è unversario di peso – sottolinea il ...