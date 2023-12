Come la fotografia contemporanea racconta l’Annunciazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 7 dicembre 2023)del concepimento senza peccato, celebrata l’8 dicembre (concepimento di Maria) e il 25 marzo (concepimento di Gesù), è un tema intramontabile nell’arte, anche per quella. La religione cristiana ha innegabilmente plasmato la storia nei millenni scorsi, mentre il tema si intreccia con uno sviluppo complesso, non lineare e mai completamente risolto della visione e del ruolo della sessualità.celebra il concepimento al di là dell’atto sessuale, inteso quale simbolo stesso del peccato originale. In una società dell’immagine quale quella in cui viviamo, osservarel’arte – e soprattutto la– interpretino questo tema non è scontato. Il risultato è un pendolo in continuo divenire tra provocazione, fugacità ...