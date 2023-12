Colpo di scena Red Bull | la sentenza stavolta cambia tutto

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Le dichiarazioni rilasciare dal pilota in queste ultime ore hanno letteralmente spiazzato tutti gli appassionati. Neanche due mesi fa Max Verstappen è salito in cima al mondo conquistando il suo terzo titolo mondiale consecutivo e con una lunga carriera ancora davanti, dove potrà raggiungere dei numeri che forse, non hanno mai avuto precedenti. Quella di questa stagione però è stata una delle vittorie più nette in assoluto, conquistando ben 14 gran premi sui 16 totali. Inoltre, grazie alla collaborazione del suo compagno di squadra Perez, è riuscito a portare a casa anche il titolo costruttori. Ora però il titolo mondiale sembra essere già acqua passata, perchè in queste ultime ore è arrivata l’ufficialità su quelle che saranno le tappe delle sei Sprint per il Mondiale 2024. Ci sono delle novità rispetto all’annata precedente, con Cina e Miami che subentrano in, ...