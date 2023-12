Claudia Giannetto scompare a Napoli | l’appello social

Leggi su anteprima24

Da oreviene rilanciato sui, scandato dall'ansia. Dal primo pomeriggio asi sono perse le tracce di, giovane studentessa de L'Orientale. "Urgente – recita il post di una ragazza su X -. Lei si chiama, è una mia amica. Da oggi pomeriggio non si trova. Aveva detto alla famiglia che si laureava, ma non era vero". Il messaggio è stato rilanciato anche dall'associazione studentesca Link: "Da oggi non si hanno notizie di questa studentessa. Se qualcuno la conosce e l'ha sentita, ci contatti pure. È stata vista l'ultima volta tra L'Orientale e via Mezzocannone".