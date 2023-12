Clara Soccini | dalla Crazy J di ‘Mare Fuori’ a Sanremo Giovani | “Vivo un sogno”

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – "'Boulevard' è una canzone che ho dedicato a mia mamma, che è da sempre e per sempre un punto di riferimento per me. Descrive il fatto che abbiamo molto bil'uno dell'altro, nessuno è un animale solitario, e nessuno si salva da solo". A parlare con l'Adnkronos è, una delle attrici