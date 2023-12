Clara Soccini | dalla Crazy J di ‘Mare Fuori’ a Sanremo Giovani | “Vivo un sogno”

Leggi su forzearmatenews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) (Adnkronos) – "'Boulevard' è una canzone che ho dedicato a mia mamma, che è da sempre e per sempre un punto di riferimento per me. Descrive il fatto che abbiamo molto bil'uno dell'altro, nessuno è un animale solitario, e nessuno si salva da solo". A parlare con l'Adnkronos è, una delle attrici protagoniste più amate della fiction Rai evento 'Mare Fuori' ed ora tra i 12 finalisti di, dove è arrivata con il brano 'Boulevard'. "Mia madre è una donna che stimo molto, ha tirato su me e mio fratello nel nostro paesino, Travedona Monate (provincia di Varese, ndr) – spiega, colbacco in testa ed una maglia con scritto 'Basic' che contrasta con la sua prorompente fisicità – è una donna molto forte e determinata anche se naturalmente ha le sue fragilità". ...