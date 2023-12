Clamoroso Santos | il club brasiliano retrocede per la prima volta nella storia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Dopo 111 anni diil, che fu di Pelé e Neymar, non giocherà più nel massimo campionatoDopo 111 anni diil, che fu di Pelé e Neymar, non giocherà più nel massimo campionato. Decisiva la sconfitta per 2-1 contro il Fortaleza allo stadio Vila Belmiro e la chiusura del Brasilerao al 17esimo posto. Una situazione che agevolerà il mercato in uscita di alcuni calciatori come Marcos Leonardo, attaccante cercato in estate dalla Roma.