Civitavecchia sotto choc | morto in un incidente Giordano Sacchetti | studente dell’istituto Marconi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È uscito da scuola e ha perso la vita in uncon il motorino attorno alle 14, nei pressi del parco Uliveto, in via Sanzio. La vittima è, 17 anni,di. In base a quanto finora ricostruito,era da poco uscito da scuola.era a bordo del suo motorino. Poco dopo l’uscita da scuola due ciclomotori, tra cui quello condotto dalla vittima, si sarebbe urtati. Il diciassettenne è finito contro un muro morendo sul colpo. Il conducente dell’altro mezzo coinvolto, anche in questo caso si tratta di minore, è stato portato al pronto soccorso dell’Ospedale San Paolo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi Polizia Locale ...