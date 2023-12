Cinque milioni di italiani hanno subito danni alla casa a causa del maltempo

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 dicembre 2023) In quest’ultimo anno, circa 5dialle proprie abitazioni adi eventi atmosferici o calamità naturali, secondo un’indagine condotta da mUp Research e Norstat su commissione di Facile.it. La grandine è emersa come il fenomeno dannoso più comune, segnalato dal 49% dei partecipanti all’indagine, seguito daiti dal vento (diretto o da oggetti trasportati), indicati dal 39,7% delle persone colpite. L’acqua è stata un altro elemento problematico, con il 23,3% delle vittime che ha riportatoda alluvione e l’18,1% dagamento. In codalista, troviamo ida terremoto, menzionati dall’8,6% dei partecipanti, e quelli da gelo ...