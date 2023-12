Cina | Guangxi | educazione a cultura a Wuzhou 2

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 dicembre 2023), 07 dic – (Xinhua) – Studenti si esercitano a suonare il guzheng, una cetra classica cinese, in una scuola della cittadina di Mengjiang, contea di Tengxian a, nella Regione autonoma meridionale cinese delZhuang, oggi 6 dicembre 2023. Negli ultimi anni, Mengjiang ha compiuto diversi sforzi per educare gli studenti locali allaDanjia, che si riferisce a un gruppo di persone che hanno vissuto al largo del mare per generazioni, nonche’ al canto e alla danza popolari, alla calligrafia e alla pittura. (Xin) Agenzia Xinhua