Cina | attivato laboratorio sotterraneo piu’ profondo | grande del mondo

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Chengdu, 07 dic – (Xinhua) – Undi fisica a 2.400 metri di profondita’ nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan e’ entrato in funzione oggi, diventando ildel. Gli scienziati ritengono che iloffra loro uno spazio “pulito” per la ricerca della sostanza invisibile nota come materia oscura. Essi hanno dichiarato che la profondita’ estrema contribuisce a bloccare la maggior parte dei raggi cosmici che disturbano l’osservazione. L’impiantoe a bassissime radiazioni per esperimenti di fisica di frontiera (DURF) si trova sotto il monte Jinping, nella prefettura autonoma Yi di Liangshan, nel ...