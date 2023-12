Choc Brasile | il Santos retrocede per la prima volta | i tifosi assaltano la villa del presidente

Leggi su serieanews

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Frustrazione e incredulità che sfociano in episodi di ingiustificabile rabbia da parte deidelper lastorica retrocessione del club di Pelé in Serie B. “sempre“, ha prontamente scritto sui social Neymar, uno dei brasiliani più famosi in assoluto in epoca moderna nonché fra i più talentosi giocatori verdeoro in Questo articolo è comparso nella sua versione originale,sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.