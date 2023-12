Chiuso il profilo Tik Tok che esaltava la ‘ndrangheta Una sottocultura che trasforma i boss in eroi

(Di giovedì 7 dicembre 2023) È stato oscurato ilTik Tok “broker detenuti 78” denunciato dal Corriere della Calabria. Un sito che inneggiava alle più importanti famiglie di ndrangheta calabrese, invocando amnistie e denunciando “i pentiti infami”. Dopo la pubblicazione da parte del quotidiano online e l’intervento del vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, e del testimone di giustizia, Pino Masciari, i carabinieri di Vibo Valentia hanno reso impossibile l’accesso al. L’ennesimo oltraggio alla civiltà che giunge da un social un cui è possibile, di fatto, pubblicare di tutto senza nessun ostacolo. 34 mila follower e 350 mila interazioni.ilTik Tok chelaTik Tok non è nuovo a celebrazioni retoriche di, ...

