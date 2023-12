Chi vuole fare ancora l’avvocato? Lecce | numero di iscritti all’esame quasi dimezzato rispetto a due anni fa A livello nazionale sono circa diecimila rispetto agli oltre sedicimila del 2022

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il 12 dicembre, con una formula variataal passato, si svolgerà l’esameper l’accesso alla professione di avvocato. La prova riguarda diritto e procedura civile, penale ed amministrativo. Nei giorni scorsi i presidenti della commissioni d’esame, una per ogni corte d’Appello, siriuniti a Roma con il presidente della commissione centrale ed i vertici del ministero della Giustizia per l’organizzazione dell’esame. In Puglia la questione riguarda due corti d’Appello (Bari e) con due commissioni e relative sottocommissioni. L’esame di, in programma ad Ecotekne, sarà presieduto da Giuseppe Chiarelli, di Martina Franca. Il calo degli aspiranti alla professione forense è notevole, non da oggi ma si accentua di volta in volta. Con una spia rossa ...

Altre News in Rete:

La destra si finge Rambo per non mostrare il suo lato da armata Brancaleone

spuntare le condizioni migliori per non avere le mani troppi legate nei prossimi anni quando ... Meloni tra tre anni non può essere impopolare, continuare a gettare la colpa sul'ha preceduta, ...

GTA 6, c'è già chi vuole boicottarlo (ovviamente) Spaziogames.it

Regionali Sardegna, il Pd ‘grillizzato’ perderà. Chi vuole un’alternativa esca dal partito Il Fatto Quotidiano

Il tariffario per le foto ai beni culturali: esperti e Corte Conti contro l’obbligo

Pessimo periodo per chi vuole occuparsi di beni culturali in Italia: dopo i bassi salari e i pochi fondi, da otto mesi c’è anche un nuovo decreto del ministero della Cultura per far pagare l’utilizzo ...

Milano, i 35 maxischermi e la tv: è il giorno del Don Carlo anche fuori dalla Scala

Lo spettacolo, in quattro atti con due intervalli di mezz’ora ciascuno, inizia alle 18 con l’esecuzione dell’inno nazionale ...