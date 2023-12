Chi vince e chi perde dal nuovo accordo tra Grecia e Turchia

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Kyriakos Mitsotakis e Recep Tayyip Erdogan hanno firmato la Dichiarazione di Atene sull’amicizia e le relazioni di buon vicinato tra. Unstorico, perché giunge dopo anni di scontri, provocazioni e di numerosi tentativi di moral suasion da parte di Usa e di Ue, che ovviamente non cancella tout court i dossier più critici ma li congela, almeno in questa fase in cui è necessario che nel Mediterraneo orientale vengano disinnescate nuove possibili crisi. Tanto Bruxelles quanto Washington, in un anno pre elettorale per entrambi, non possono permettersi che oltre a Kiyv e Gaza vi sia un altro fronte incontrollato, sia per gli interessi strategici della Nato, sia per gli equilibri euromediterranei, già alle prese con stravolgimenti epocali.Cosa c’è scritto nella dichiarazione di amicizia tra ...