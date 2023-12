Chi sono i traditori | spionaggio interno | un colpo al cuore di ISraele

(Di giovedì 7 dicembre 2023) S'allunga sul'ombra dellonemico. Indiscrezioni che il giornale inglese Guardian ha raccolto da «un funzionario dell'intelligence israeliana» rivelano che, fra il materiale informativo sequestrato dalle truppe nelle postazioni di Hamas, c'era, in mezzo a piani dell'attacco del 7 ottobre, la mappa di una base militare ebraica che si ritiene resa possibile solo da spie. Secondo la fonte: «La mappa della base è più dettagliata di quanto sarebbe stato richiesto dall'esercito stesso. La compilazione di una mappa del genere può essere stata fatta solo utilizzando conoscenze interne: quasi certamente una spia di Hamas». Questa e altre mappe, fra cui una su come conquistare una postazione di guardia sulla frontiera, erano disegnate a mano, ma memorizzate su laptop. Il materiale viene esaminato dal reparto Amshat, unità di intelligence ...

