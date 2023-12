Chi è Luigi Segnini | l’assassino di Marianna Sandonà | dalla convivenza allo stalking

Leggi su cultweb

(Di giovedì 7 dicembre 2023) Il nome di, nato nel 1980 a Torri di Quartesolo, camionista presso la Dab di Mestrino, sale alle cronache per essersi macchiato del femminicidio di, l’8 giugno 2019, a Montegaldella. I due si erano conosciuti sul posto di lavoro ed avevano iniziato una relazione apparentemente stabile. Fino a quel momento il camionista vicentino aveva vissuto in casa con la madre, soprattutto a causa di una condizione economica poco sicura e di un contratto da interinale che veniva rinnovato ogni due mesi. Suo padre invece, non l’aveva mai conosciuto. Attualmente Sevegnini sta scontando una condanna di vent’anni, confermata anche in sede d’appelloCorte di Venezia. Quando incontra, però, lei edecidono di andare a vivere insieme. Una ...